Цены на популярный у россиян вид мяса достигли 65-летнего максимума

Стоимость говядины в мире достигла максимальной с начала 1960 года отметки в 6,9 доллара за килограмм. О рекордном подорожании популярного у россиян вида мяса сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ).

Цены на говядину на глобальном рынке растут четвертый месяц подряд, отмечают эксперты. Нынешний уровень является максимальным за всю историю статистических наблюдений. Более ранних (до 1960 года) данных нет, поясняют аналитики.

По итогам сентября стоимость килограмма говядины на мировом рынке увеличилась на 0,6 процента в месячном выражении. За год цены на этот вид мяса поднялись почти на 10 процентов. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская связывает подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин удорожания говядины она отнесла длительный цикл производства на фоне стремительного роста спроса со стороны потребителей из США и Китая.

На ситуацию с ценами также оказывает влияние высокая стоимость молочной продукции, являющаяся конкурирующей, добавила она. На этом фоне фермерам выгоднее снижать объемы поголовья, отправляемого на убой. Не стоит сбрасывать со счетов и негативные последствия глобального потепления, отмечает эксперт. Этот фактор уже привел к сокращению площадей пастбищ в США (один из лидеров по выпуску говядины) до минимума с 1951 года, констатировала Рокотянская.

Подобная мировая динамика неизбежно отразится на цене говядины в России. Аналитики компании Strategy Partners еще в первой половине августа прогнозировали подорожание популярного вида мяса на внутреннем рынке на 12-15 процентов к концу 2025 года. Этому поспособствует в том числе снижение поголовья крупного рогатого скота на фоне падения инвестиций и рост издержек отечественных производителей. На этом фоне, отметил «АБ-Центра» Алексей Плугов, говядина стала одним из лидеров по темпам увеличения стоимости среди всех видов мяса, представленных на российском рынке.