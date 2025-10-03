Цена бензина АИ-92 на бирже продолжила рост

Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах 3 октября продолжила рост, за неделю прибавила в цене 0,08%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на торгах 3 октября подорожал на 0,03% - до 73,861 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 0,4% - до 80,362 тыс. рублей за тонну, а за неделю - на 0,62%.

Стоимость летнего дизельного топлива выросла за день на 0,09% - до 70,956 тыс. рублей за тонну, и прибавила 0,2% за неделю. При этом стоимость межсезонного дизеля - снизилась на сегодняшних торгах на 0,02%, до 70,071 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - выросла на 0,18%, до 77,313 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел за день на 2,89% - до 22,479 тыс. рублей за тонну, а за неделю на 9,67%. Также стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилась за день на 0,52% - до 75,173 тыс. рублей за тонну, а за неделю выросла на 1,9%. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на сегодняшних торгах на 1,4% - до 19,732 тыс. рублей за тонну, а за неделю прибавила 1,43%.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца этого года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.

Ранее вице-премьер России Александр Новак говорил, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. Он уточнял, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок по межправительственным соглашениям.