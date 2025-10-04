Эксперт сказал, как ЦБ будет удерживать курс доллара от резкого рывка

Центробанк будет осуществлять интервенции в рамках торгов юанем, чтобы стабилизировать курс, полагает доцент кафедры Стратегического и инновационного развития Факультета «Высшая школа управления» Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян.

«Это позволит стабилизировать курс на горизонте октября-ноября в диапазоне 85-89 рублей за доллар и 95-99 рублей за евро. При этом традиционный всплеск инфляции в декабре-январе и возможное обострение санкционного противостояния могут создать условия для дальнейшего снижения курса рубля в диапазоне 87-91 рубль за доллар и 97-101 рубль за евро», - сделал эксперт прогноз.

В целом, по мнению аналитика, эти показатели будут близки к прогнозным, зафиксированным Правительством и Минфином на конец 2025 года в 100 рублей за доллар и евро.

«Однако, продолжение негативных тенденций, связанных с девальвацией национальной валюты подтолкнет Правительство и ЦБ к возвращению обязательной продажи валютной выручки экспортерами в диапазоне не менее 50-60%. При этом условии курс может вернуться к показателям октября-ноября в 85-89 рублей за доллар и 95-99 рублей за евро», - отметил эксперт.

Курс доллара в режиме онлайн смотрите на этом графике

Напомним, Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня с 4 октября.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 88 копеек, составив 81,8969 руб. Курс евро поднялся на 71 коп. до 96,0525 руб.

Китайский юань установлен на отметке 11,4165 руб. Он вырос на 8 коп.