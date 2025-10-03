Стоимость перевозки российской нефти взлетела

За последнюю неделю стоимость фрахта судов класса Suezmax дедвейтом (максимальное количество груза) 135 тысяч тонн для перевозки российской нефти взлетела более чем на 10 процентов на фоне стремления участников рынка к минимизации риска. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

© Lenta.ru

Тариф на отправку партии в направлении Северного Китая достиг 10,2 доллара за баррель, что стало максимумом с начала года, а перевозка до Западной Индии подорожала до 7,7 доллара — наибольшее значение с 2024 года.

Директор ЦЦИ Роман Соколов полагает, что рост спроса на крупные танкеры стал следствием геополитических рисков и желанием перераспределить экспортные потоки по различным направлениям. Если в первом полугодии из портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) выходили три танкера в неделю, то теперь — четыре-пять танкеров.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин напомнил, что северо-западное направление задействует датские проливы, а угроза поставкам через них повысилась. Кроме того, российские порты на Балтике пострадали от ударов дронов, что также становится фактором риска.

Особенностью последней недели стал резкий рост экспорта в Турцию. За неделю он вырос на 59 процентов, до 115 тысяч тонн в сутки. Уровень в 100 тысяч тонн в сутки недельные поставки в этом году превышали всего два раза. В целом же поставки российской нефти из морских портов поднялись на 24 процента, до 466 тысяч тонн в сутки.

При этом дисконты на основной российский экспортный сорт нефти Urals выросли на 1,2-1,3 доллара за баррель, до 13,3-13,5 доллара. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов объяснил такой результат давлением США на Индию.

По предварительной оценке ЦЦИ, в сентябре морской экспорт российской нефти вырос на 35 процентов к августовскому уровню, что связано со снижением переработки нефти внутри страны из-за большого количества внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Накануне, 2 октября, стоимость нефти марки Brent, которая влияет на цену российского сырья, впервые с начала лета упала ниже 65 долларов за баррель. Основной причиной аналитики считают опасения по поводу ее переизбытка на мировом рынке.