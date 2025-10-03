Африканские фондовые рынки вошли в глобальный топ-20

Внимание инвесторов все больше привлекают фондовые рынки Африки, стремительно растущие на фоне тарифного противостояния и усиления геополитической нестабильности. По данным Bloomberg, в 2025 году Гана заняла первую строчку в рэнкинге мировых фондовых рынков с лучшими показателями в долларовом выражении. На втором месте расположилась Замбия, Нигерия — на 14-м, Кения — на 15-м, ЮАР — на 21-м.

Рост африканским фондовым рынкам придали проводимые властями стран реформы, снижение процентных ставок и глобальное сокращение роли доллара, объясняет глава отдела макростратегии в FIM Partners Чарли Робертсон. Инвесторы распродавали американскую валюту из-за страха, что американские пошлины негативно скажутся на экономическом росте и глобальном потребительском спросе.

Африканские страны из рейтинга Bloomberg проводили реформы, целью которых было снижение бюджетного дефицита и придание импульса экономическому росту. Кроме того, во всех перечисленных государствах, за исключением Замбии, уровень инфляции снижается, что также влияет на итоговую оценку их фондовых рынков, добавляет стратег по развивающимся рынкам компании Tellimer Хаснаин Малик.

Помимо этого, экономическому росту Замбии, Ганы и ЮАР способствует увеличение стоимости сырья, отмечает агентство.

Накануне стало известно, что в 2026 году по инициативе Африканского союза начнет работу Новое Африканское рейтинговое агентство (Africa Credit Rating Agency, AfCRA), которое станет первой полностью африканской и частной структурой, предоставляющей независимую оценку кредитных рисков.

Его создание стало ответом на давние претензии африканских правительств к международным рейтинговым компаниям. Власти ряда стран считают, что западные агентства системно занижают кредитные оценки, что приводит к росту стоимости заимствований. Наиболее остро критика звучала со стороны Ганы и Замбии, которые допустили дефолт по долгам в период пандемии COVID-19.