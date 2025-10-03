ФАС рассчитала предельные тарифы на электроэнергию на 2026 год

Федеральная антимонопольная служба России разработала проект приказа, устанавливающего максимальные и минимальные уровни тарифов на электроэнергию. На них будут ориентироваться региональные власти при расчете стоимости электричества для населения в 2026 году.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Приказываю установить с 1 января 2026 года предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2026 год», — говорится в тексте проекта.

Как отмечает ФАС, предельные максимальные и минимальные уровни тарифов на первую половину 2026 года не превышают предельных максимальных и минимальных уровней тарифов, установленных на второе полугодие 2025 год. Рост максимальных уровней тарифов в 2026 году соответствует индексу роста цен на электрическую энергию, предусмотренному прогнозом социально-экономического развития страны в размере 11,3%.

В пояснении указывается, что предельные тарифы на электроэнергию для Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области устанавливаются согласно протоколу заседания Рабочей группы по реализации специального инфраструктурного проекта от 30.10.24 № 160.