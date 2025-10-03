В России задумали запретить экспорт дизельного топлива

В ближайшее время в России введут запрет на экспорт дизельного топлива для производителей, чтобы избежать его дефицита и остановить повышение биржевых цен. Соответствующее решение принято на совещании штаба по вопросам топливообеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов, которое состоялось накануне, 2 октября, в Минэнерго. Об этом со ссылкой на источник пишут «Известия».

© Lenta.ru

Ранее правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года, а также ввело ограничения, не распространяющиеся на производителей, на продажу за рубеж дизельного и судового топлива, а также газойля. Тем не менее, как говорится в обращении Российского топливного союза (РТС) в адрес вице-премьера Александра Новака, принятые меры пока не помогли стабилизировать ситуацию на рынке.

С дизельным топливом ситуация выглядит не столь сложной, как с бензином, но и по нему наблюдается «сокращение продаж биржевого товара и увеличение сроков отгрузки». Эти обстоятельства нарушили баланс спроса и предложения, привели к взлету оптовой стоимости продукта и обнулили рентабельность розничных продаж.

В РТС попросили остановить экспорт летнего дизельного топлива для всех хотя бы до наступления холодов, что должно изменить ситуацию и насытить внутренний рынок.

Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешин указал, что полностью запрещать экспорт дизтоплива нет смысла, потому что его производство в России явно избыточно. До 2022 года профицит мощностей составлял 50 процентов, а к настоящему времени опустился только до 40 процентов. Кроме того, прирост розничных цен на него находится в пределах инфляции, в то время как бензин подорожал уже на 9,2 процента.

Управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева согласилась с тем, что временный запрет экспорта позволит успокоить рынок, но в долгосрочном запрете экспорта смысла она не видит.

Ранее на фоне проблем с топливом в ряде регионов правительство согласилось обнулить импортные пошлины на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, что позволит ежемесячно закупать за рубежом не менее 450 тонн нефтепродуктов, в том числе 350 тысяч тонн бензинов.