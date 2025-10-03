Предсказано обрушение одного из рынков энергоносителей

Политика властей США может обернуться обрушением мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Об этом предупредило британское издание Financial Times (FT).

Как гласит опубликованный им материал, к такому развитию событий приведет форсированное увеличение экспорта СПГ из США. Лишь за последний месяц там одобрили запуск трех новых терминалов. До конца 2025 года могут заработать еще пять. В результате Соединенные Штаты смогут больше чем вдвое нарастить поставки этого энергоносителя на внешний рынок.

Однако аналитики полагают, что такие действия сомнительны с точки зрения экономической целесообразности. Такую точку зрения в частности высказал руководитель британской энергетической компании Shell Ваэль Саван. В свою очередь, шеф TotalEnergies Патрик Пуянне поставил под вопрос тот факт, что американцы найдут в мире достаточно рынков сбыта.

По словам министра энергетики США Кристофера Райта, Европейский союз уже пообещал США к концу 2026 года полностью прекратить закупки российского газа в любом виде.