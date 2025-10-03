Трамп оценил доходы США от импортных тарифов

США будут получать от импортных тарифов более триллиона долларов в год. Так в интервью телеканалу One America News оценил доходы федерального бюджета американский президент Дональд Трамп, его слова приводит «Коммерсантъ».

По словам главы государства, пошлины «только начинают приносить плоды». В то же время прибыль от их введения составляет более 200 миллиардов долларов.

На днях Трамп резко поднял тарифы на некоторые поставляемые в страну товары. Он анонсировал введение с 1 октября 50-процентной пошлины на импортную гарнитуру для ванной и кухни, а также 30-процентной — на мягкую мебель. Также тарифы в 100 процентов коснутся лекарств, если у их компании-производителя нет завода в США. Наконец, обложат дополнительными сборами поставки грузовых автомобилей. Ставка пошлин составит 25 процентов.

Трамп объявил о введении новых пошлин на грузовики, мебель и фарму

Вашингтон рассматривает возможность радикального пересмотра тарифов на импортные полупроводники. Причинами таких шагов станут обеспокоенность Белого дома по поводу чрезмерной зависимости от Тайваня, который производит большую часть самых передовых микросхем в мире и риск, что этот остров может быть поглощен КНР в ближайшие годы.