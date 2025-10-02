Путин рассказал, к чему приведет  выпадение РФ с нефтяного рынка

Соединенные Штаты являются крупнейшим добытчиком нефти, но выпадение России с этого рынка приведет к скачку цен на нефть до уровня свыше $100 за баррель, рассказал в ходе XXll пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что в настоящее время больше всего в мире нефти добывают США, на втором месте — Саудовская Аравия и Россия.

«Но невозможно себе представить, что выпадение объемов, скажем, российской нефти сохранит нормальные ситуации в мировой энергетике и в мировой экономике», — отметил российский лидер.

Президент пояснил, что в этом случае «цены взлетят сразу до небес, за 100 долларов всё улетит мгновенно».

Ранее Путин сообщил, что запрет на поставки российских нефти и газа в Европу связан в том числе с утратой суверенитета.