Турция сделала заявление по российскому газу

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в своем интервью телеканалу CNN Türk заявил, что страна не намерена отказываться от поставок российского газа.

Он подчеркнул, что обеспечение энергетической безопасности и стабильности поставок для граждан является абсолютным приоритетом, особенно в преддверии зимнего сезона. Байрактар отметил, что Анкара будет в полном объеме выполнять условия существующих соглашений и продолжать закупать газ у всех своих поставщиков, без какой бы то ни было дискриминации.

В список этих ключевых партнеров, наряду с Россией, министр включил Азербайджан, Иран и Туркмению.

