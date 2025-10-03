В Госдуме прокомментировали прогнозы о повышении цен на сахар

Предпосылок для роста цен на сахар в России нет.

Урожая сахарной свеклы хватит, чтобы произвести необходимый объем сахара и для внутреннего потребления, и для экспорта. Об этом ТАСС заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Таким образом она опровергла прогнозы о росте цен из-за низкого урожая. По словам Оглоблиной, свеклы будет достаточное количество.

Переработку ведут 66 сахарных заводов, которые уже произвели 2 млн тонн сахара, что на 110 тысяч тонн больше уровня прошлого года, отметила Оглоблина.