G7 прокредитовала Украину за счет активов России

Страны G7 в 2025 году прокредитовали Украину за счёт доходов от замороженных российских активов на $25,5 млрд.

Об этом свидетельствуют расчёты РИА Новости на основе данных украинского Минфина и Еврокомиссии.

По информации агентства, финансирование Киева по кредитной схеме «Большой семёрки» составляет три четверти всей финансовой помощи бюджету Украины, выделенной Западом в этом году.

Первой страной, передавшей Украине средства, стали США — они отправили $1 млрд. Затем подключились другие государства: ЕС перевёл $15,8, Канада — $3,4 млрд, Япония и Британия — около $3 млрд.

Ранее в РИА Новости заявили, что в случае конфискации активов России страны «Большой семёрки» могут лишиться примерно $73 млрд.

Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер между тем потребовал от стран Евросоюза разделить риски для изъятия хранящихся в юрисдикции Бельгии замороженных российских активов.