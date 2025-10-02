Стоимость серебра поднималась выше $48 впервые с 2011 года

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре прошлого года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднималась выше $48 за тройскую унцию впервые с мая 2011 года. Это следует из данных торговой площадки, передает ТАСС.

По информации на 16:12 (мск), цена на драгметалл увеличилась на 1,45% и составила $48,01 за тройскую унцию. К 16:17 (мск) стоимость серебра замедлила рост до $47,94 за унцию (+1,3%).

В сентябре биржевая цена серебра превысила $44 впервые за 14 лет.

В июне портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин заявил, что серебро за последний месяц подорожало на 11%, что говорит о том, что оно начинает по темпу роста цен догонять золото, которое также прибавило в стоимости на 15%, как и платина, и палладий. По его словам, с начала года серебро показало рост, который составил примерно 25%.