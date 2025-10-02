Влияние топливного кризиса в России на рост цен оценили

Топливный кризис в РФ может привести к росту цен на потребительские товары. Так влияния перебоев с поставками топлива и его подорожания оценил для «Ленты.ру» учредитель и CEO логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов.

По словам эксперта, доля расходов на топливо в общей цене логистических услуг может доходить до 40 процентов. Несмотря на то, что большая часть грузового автопарка использует дизельное топливо, и дефицит бензина не так сильно повлиял на перевозчиков, его подорожание также вызывает беспокойство у логистических компаний

«Стоимость дизеля имеет традиционные сезонные колебания: осенью и в начале зимы она возрастает из-за спроса со стороны аграриев, перехода на более дорогое зимнее топливо и планового ремонта НПЗ. Учитывая фактический выход из строя ряда заводов и вкупе с сезонным пиком спроса солярка наверняка подорожает. Плюс не будем забывать о перестройке коридоров поставок с исправных НПЗ — этот процесс не завершен, потому возможны сбои и задержки», — допустил Дьяконов.

Из-за роста цен логистам придется повышать тарифы, бизнесу — закладывать дополнительные расходы на перевозку товаров, а платить за все это будет конечный потребитель. Поэтому стоит ждать роста цен на товары, в первую очередь потребительские — продукты, предметы первой необходимости, одежда и прочие. Предсказать возможное увеличение цен можно будет, оценивая дальнейшее развитие топливного кризиса.

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что ситуация с бензином в регионах носит абсолютно контролируемый характер, баланс спроса и предложения в стране полностью обеспечен. Что касается отдельных сложностей, то ими в ручном режиме занимается Минэнерго. Тем временем в Крыму ужесточили нормы продажи бензина в одни руки, а глава Курской области Александр Хинштейн допустил возникновение определенного дефицита бензина из-за ажиотажа.