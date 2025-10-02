В Европе придумали способ обрушить российский нефтеэкспорт

Профильным ведомствам европейских стран следует задерживать российские танкеры в море и останавливать их на недели, чтобы сорвать поставки сырья. С таким предложением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

Подобная мера помогла бы обрушить российский нефтеэкспорт и нанести серьезный удар по федеральному бюджету страны, считает глава республики. Владельцам судов так называемого теневого флота при таком раскладе нужно будет находить альтернативные способы доставки сырья. Это может в итоге привести к снижению эффективности обхода западных санкций, полагает Макрон.

Вариант с задержкой судов президент Франции предложил обсудить совместно с властями стран-участниц так называемой «Коалиции желающих», в состав которой помимо республики также входят Великобритания, Германия, Италия, Финляндия. Реализовывать эту меру, отметил Макрон, следует «в тесном сотрудничестве с НАТО».

«Таким образом вы уничтожаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель», — резюмировал французский лидер.

Объемы экспорта российской нефти в Индию оценили

В рамках ужесточения санкционного давления на Россию власти Евросоюза (ЕС) также рассматривают вариант с ограничением поставок нефти по трубопроводу «Дружба». От импорта сырья по этому маршруту продолжают зависеть, в частности, Венгрия и Словакия. Подобным образом, отмечало агентство Bloomberg, руководство блока хочет задобрить президента США Дональда Трампа, который ранее неоднократно настаивал на полном прекращении экспорта российской нефти в Европу. Глава Белого дома грозился отказаться присоединяться к ужесточению мер против РФ, если страны ЕС продолжат закупать энергоносители из РФ.