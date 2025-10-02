Власти предложили обложить пошлиной маркировку электроники

Власти хотят обложить госпошлиной внесение сведений о товарах, подлежащих обязательной маркировке, в государственную информационную систему «Честный знак». Такое предложение содержится в проекте поправок в Налоговый кодекс, внесенном правительством в Госдуму, обратил внимание РБК.

В документах не указано, в отношении каких товаров собираются ввести пошлину, однако, по словам одного из источников издания, речь идет только об электронике. Собеседник назвал это попыткой «ввести промышленной сбор» в этой отрасли.

В пресс-службе Минфина сообщили, что новый вид госпошлины вводится с целью «защиты и продвижения отечественной продукции микроэлектронной и радиоэлектронной промышленности». Конкретный перечень товаров, на которые она будет распространяться, чиновники составят только после 1 января 2026 года.

При этом она коснется как импортной продукции, так и произведенной в России, уточнили в министерстве. Размер госпошлины установит правительство.

Инициатива исходит от Минпромторга, сказали два источника РБК, близких к ее обсуждению. 1 июля глава ведомства Антон Алиханов заявил , что оно предлагает распространить принцип утильсбора в автомобильной промышленности на другие отрасли. Заместитель Алиханова Василий Осьмаков уточнил, что такой сбор лучше называть промышленным сбором, так как он не будет связан с утилизацией, и упомянул о возможном распространении сбора на радиоэлектронную промышленность.

Цель промсбора — поддержка отечественных предприятий, говорил Алиханов. За счет собранных денег планируется пополнять специальные фонды, которые будут нацелены на поддержку выбранных сфер.

РБК отмечает, что пока маркировка радиоэлектронной продукции в России, включая мобильные телефоны, смартфоны и ноутбуки, только тестируется. Эксперимент завершится 28 февраля 2026 года, затем власти должны решить, вводить ли обязательную маркировку таких товаров. Если товар подлежит обязательной маркировке, то сведения о нем должны вноситься в систему «Честный знак», которая внедряется с 2019 года для борьбы с контрафактом. Оператором этой системы является «Центр развития перспективных технологий».

Сейчас передача данных в «Честный знак» бесплатная — производители и импортеры платят лишь за цифровой код Data Matrix, уникальный для каждого товара. Стоимость одного кода маркировки составляет 50 копеек без учета НДС.