Подрыв доверия: оценены планы ЕК по кредитованию Киева

Использование замороженных в европейских странах российских активов для кредитования Киева может привести к подрыву доверия зарубежных инвесторов из стран Глобального Юга к Европе и европейской валюте. Об этом заявил почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква в кулуарах XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

Напомним, что ранее в Еврокомиссии выступили за создание нового «репарационного кредита» с целью финансирования Киева. Предлагалось использовать доходы от замороженных активов РФ. В ЕК уточнили, что кредит будет возвращен только после выплаты Россией «репараций».

Саква отметил, что «это огромный риск», поэтому, как уточнил он, в ЕС «раньше такого и не делали». Придумана очень сложная схема, подчеркнул собеседник. Он выразил уверенность в том, что такой метод является тяжело реализуемой с юридической стороны попыткой «совершить незаконное действие».

Эксперт отметил, что в России все еще находятся значительные активы западных компаний, которые их владельцы не в состоянии вывести за пределы страны. Среди них — собственность итальянских и французских фирм, а также британской нефтегазовой компании British Petroleum. По его словам, некоторые представители западного бизнеса старались поддерживать конструктивные отношения с Россией.