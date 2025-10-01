Алкоголь, табак и лимонад принесут в бюджет миллиарды рублей

В Госдуму внесен законопроект о поправках в Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты, предусматривающий, в том числе увеличение стоимости акцизов на, так называемую «неполезную», продукцию. В частности, предусмотрена индексация ставок акцизов на 2026-2027 годы на уровень инфляции и выше на этиловый спирт, винодельческую и алкогольную, спиртосодержащую, табачную, никотинсодержащую продукцию и сахаросодержащие напитки. Кроме того, устанавливаются ставки акцизов на 2028 год.

Как рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров «Парламентской газете», повышение акцизов — плановое. Это делается для постепенного перевода таких неполезных для людей продуктов в более высокую ценовую категорию, в интересах здоровья граждан.

«Государство пытается в мягкой форме перепрофилировать отношение большинства людей к этой продукции, — сказал он. — Повышение акцизов — это не очень большие доходы для бюджета. Тем более, что повышение акцизов происходят в регулярном режиме».

Говоря о появлении по соседству с алкоголем и табаком лимонадов, депутат отметил, что сахаросодержащие напитки, в общем-то, тоже не очень полезны для здоровья.

«Такие напитки выходят из льготной категории по налогообложению, - рассказал Федоров. — По налогообложению, по НДС продовольствие является льготной категорией. И очевидно, что есть полезные продукты, а есть не очень полезные. Поэтому, оставление последних в льготной категории — это фактически недополучение бюджетом доходов от продажи таких товаров».

За счет повышения ставок акцизов на «вредные товары» (табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукции и сахаросодержащие напитки) в 2026 году планируется пополнить бюджет на 65,7 миллиарда рублей, в 2027 году — на 72,591 миллиарда рублей, в 2028 году на 75,389 миллиарда рублей.