«Единая Россия» подтвердила выполнение обязательств народной программы

Планы по реализации положений народной программы «Единой России», составленного на основе предложений и пожеланий людей, останутся неизменными. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Все обязательства, которые зафиксированы в народной программе, партия продолжает выполнять в срок и в полном объеме. На ее реализацию уже направлено более 17 трлн рублей из федерального бюджета за истекшие три года», — подчеркнул он.

По его словам, значительные результаты достигнуты в модернизации инфраструктуры образования и здравоохранения. До конца года будет построено и отремонтировано более 9,5 тыс. школ и детских садов, а также свыше 14 тыс. ФАПов, амбулаторий и поликлиник. Запущены новые программы капремонта учреждений СПО, детских садов и общежитий вузов. В городах благоустроено более 76 тыс. общественных пространств, а на селе созданы и модернизированы более 2 тыс. домов культуры.

Медведев отметил, что «Единая Россия» также уделяет внимание адресной поддержке граждан.

«Безусловный приоритет нашей партии — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Это касается комплексной реабилитации, помощи в трудоустройстве и предоставления льгот», — отметил он.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул важность сохранения финансирования ключевых направлений, таких как ремонт школ и социальная газификация.

«Мы должны выступать с точки зрения поддержки федерального бюджета совместно. Это не обсуждается», — заявил он.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в проект федерального бюджета уже включены положения народной программы. В частности, размер материнского капитала проиндексирован на 6,8%, а с 2026 года будет введена ежегодная семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. На эти цели предусмотрено около 120 млрд рублей.

В бюджете также учтены средства на капремонт 2091 школы, строительство и ремонт объектов здравоохранения, поддержку регионов и реализацию программ в сфере обороны и безопасности. Продолжится обновление парка школьных автобусов, обеспечение горячим питанием младшеклассников и доплаты педагогам.

Медведев подчеркнул важность консолидированного голосования и объединения усилий для дальнейшего развития страны.