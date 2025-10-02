Названа страна еврозоны с самой высокой безработицей

Уровень безработицы в еврозоне вырос с июльских 6,2 процента до 6,3 процента в августе. Об этом сообщил Евростат.

В Европейском союзе (ЕС) безработица в последний месяц лета осталась на отметке в 5,9 процента. Всего в августе в ЕС насчитали 13,089 миллиона безработных. Из них 10,842 миллиона в еврозоне. Если сравнивать с июлем 2025 года, то число нетрудоустроенных людей в ЕС выросло на 39 тысяч, а в еврозоне — на 11 тысяч.

Среди стран еврозоны самый высокий уровень безработицы Испания. Там соответствующий показатель достиг 10,3 процента. На втором месте расположилась Финляндия с уровнем в 10,1 процента. В Германии и Франции безработица составила 3,7 и 7,5 процента соответственно.

В России уровень безработицы опустился до исторического минимума. В августе он снизился до 2,1 процента. Предыдущий рекорд в 2,2 процента отмечали в мае 2025 года.