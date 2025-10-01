В парламенте Приднестровья заявили о потере рынков сбыта из-за Молдавии

Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Коршунов заявил, что Приднестровье потеряло рынки сбыта из-за действий Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Коршунова, Молдавия с августа 2023 года блокирует вывоз продукции нескольких приднестровских заводов, под предлогом их стратегической важности. Кроме того, с 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы при уплате таможенного налога для приднестровских компаний.

«Наша республика развивает торговые отношения с 80 странами. И на долю Российской Федерации до начала пандемии приходилось 17%. С учетом пандемии, геополитических событий и торговля с Российской Федерации сведена до минимума. Более того, из-за действий Республики Молдова мы потеряли рынки сбыта и в России, и в других странах. И для нас это тяжелая ситуация», — заявил Коршунов.

Помимо этого, Коршунов также добавил, что Молдавия установила таможенные пошлины против Приднестровья.

«С одной стороны граница полностью закрыта. А другое государство-сосед, пользуясь ситуацией, под различными предлогами препятствует экспортно-импортным операциям. Из-за этого нам все тяжелее и тяжелее обеспечивать исполнение социальных обязательств перед гражданами», — добавил он.

Ранее президент Румынии предложил присоединить Приднестровье к Молдавии.