Страны «Большой семерки» почти согласовали значительное ужесточение санкций против России

Страны «Большой семерки» (G7), включая Соединенные Штаты, Великобританию и Германию, близки к согласованию плана по существенному усилению санкций против России из-за конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.

«Сейчас самое время для значительной скоординированной эскалации мер по укреплению устойчивости Украины и существенному снижению способности России вести войну против Украины», — говорится в документе.

Ожидается, что санкции в первую очередь затронут сферы энергетики, финансов и военной промышленности. В частности, G7 может ввести ограничения против российских нефтяных компаний, а также против «теневого флота» нефтяных танкеров и торговли энергоносителями в целом. Кроме того, меры коснутся стран и организаций, которые поддерживают военные усилия Москвы и помогают ей уклоняться от действующих санкций.

«Мы согласились, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, который является основным источником их доходов», — говорится в проекте заявления.

Ранее стало известно, что страны ЕС в рамках 19-го пакета антироссийских санкций хотят ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но и всех сотрудников дипломатических представительств России. По мнению европейских чиновников, новые правила должны быть введены для «профилактики подрывной деятельности».