Европа платит за российский газ больше, чем дает Украине в рамках финансовой поддержки Киева.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, его слова приводит агентство Baltnews.

«Мы платим за российский газ больше, чем поддерживаем Украину», — подчеркнул он.

По словам Науседы 13% импорта газа в Европе идет из России.

Глава государства также похвастался, что Литва якобы «разорвала все связи с Россией» еще в 2022 году.

В конце сентября директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников отметил, что идея об отказе от импорта российских энергоресурсов к 2027 году ударит бы по благосостоянию жителей Европы.

23 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС навсегда» откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году.