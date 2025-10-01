Стало известно о рекордных долгах немецких городов

Кризис муниципальных финансов в Германии достиг беспрецедентного масштаба: дефицит местных бюджетов в первом полугодии 2025 года составил рекордные 19,7 миллиарда евро. Об этом пишет Bild.

© Московский Комсомолец

Эта сумма значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года (17,5 млрд) и почти втрое — уровень 2023 года (7,3 млрд). Столь стремительное ухудшение ситуации обусловлено критическим дисбалансом между доходами и расходами. За шесть месяцев муниципальные расходы выросли на 6,9%, достигнув 198,7 млрд евро, тогда как доходы увеличились лишь на 6,2%, до 179 млрд.

Основное финансовое давление создают постоянно растущие социальные обязательства, включая выплаты Bürgergeld (базовое пособие для граждан), содержание детских садов, а также масштабные расходы на поддержку беженцев. Параллельно быстро увеличиваются затраты на персонал.

В попытке компенсировать дефицит местные власти активно повышают коммунальные тарифы и сборы, которые за полгода выросли на 8,2%, принеся 25,1 млрд евро. Эксперты предупреждают, что сохранение текущей тенденции приведет к ситуации, когда долговое бремя и социальные выплаты полностью поглотят доходы, вынуждая города повсеместно увеличивать плату за такие базовые услуги, как вывоз мусора или посещение бассейнов.

Этот кризис развивается на фоне других серьезных экономических вызовов, включая рекордную за 15 лет волну банкротств в стране.