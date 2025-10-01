Эксперт назвал факторы, влияющие на рост стоимости золота

Стоимость золота всегда растет в долгосрочной перспективе, а на коротких временных отрезках росту цены способствует нестабильность, рассказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер, пишет "Лента.ру".

По его словам, сегодня стоимость золота растет из-за высокой волатильности на валютных и сырьевых рынках, длительной геополитической нестабильности, нарушения мировых торговых и логистических связей, громких и противоречивых заявлений мировых лидеров.

Эксперт подчеркнул, что до конца года на мировом рынке навряд ли возникнут условия для снижения цен на золото. Для того, чтобы золото прекратило дорожать, нужно восстановить все экономические связи, отменить все санкции и создать работоспособный механизм выработки взаимовыгодных цен на обращаемые на международных рынках ресурсы, пояснил он.

Скапенкер также обратил внимание, что вкладывать в золото можно только "длинные" деньги. Он считает, что в период бурного роста инвестировать в золото - достаточно сомнительное решение, лучше подождать хотя бы небольшой корректировки.