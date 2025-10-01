В России рассмотрят возможность использования присадок для производства бензина

В кулуарах клуба «Валдай» вице-премьер России Александр Новак рассказал о рассмотрении законодательных изменений, направленных на увеличение производства бензина. Основное внимание уделяется повышению эффективности переработки нефтепродуктов, предназначенных для экспорта.

Согласно предложению Новака, власти планируют разрешить использовать специализированные присадки при производстве топлива. Это нововведение должно способствовать увеличению производственных мощностей и объёмов выпуска бензина и дизельного топлива, а также оптимизировать использование ресурсов и поддержать внутренний рынок.

Обсуждение этой инициативы прошло на мероприятии, организованном клубом «Валдай».

«Сегодня принимается решение о дополнительном обеспечении, чтобы с помощью определённых изменений, касающихся использования различных химических элементов, присадок, обеспечить вовлечение в производство той продукции, которая сегодня идёт на экспорт. Это даст дополнительные возможности для производства бензинов и дизельного топлива», — рассказал Новак.