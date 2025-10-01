Уровень инфляции снижается: цели и прогноз на 2026 год

В России инфляция снизилась, однако существуют факторы, которые могут изменить ее динамику. Об этом сообщают «Известия».

Минэкономразвития пересмотрело прогноз на 2025 год, снизив его с 7,6% до 6,8%. Цель на 2026 год остается прежней — 4%. Специалисты предполагают, что окончательный показатель составит 7–7,2%. Это связано с тем, что осенью ожидается эффект от увеличения налога на добавленную стоимость. Банк России и Минэкономразвития предсказывают инфляцию в пределах 6–7%, однако существуют риски: возможное повышение цен на топливо, ухудшение курса рубля и замедление темпов снижения инфляции.

Заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко имеет другое мнение на этот счет. По ее словам, инфляция достигнет 9,5–10% из-за проинфляционных факторов: инфляционные ожидания, рост тарифов ЖКХ, рост цен на автотопливо, дефицит гражданской продукции и курс на ослабление рубля.

АКРА прогнозирует снижение инфляции до 6,3% к концу 2025 года. Эксперты расходятся в оценках на 2026 год: управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что при отсутствии шоков инфляция снизится до 4%, сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Григорий Жирнов — до 5–6%, а старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов — до 5%.