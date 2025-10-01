Правительство отреагировало на топливный кризис в России

В связи с кризисной ситуацией с доступностью бензина и дизельного топлива в ряде российских регионов правительство подготовило меры поддержки. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение вице-премьера Александра Новака в адрес главы кабмина Михаила Мишустина.

В качестве основных мер поддержки внутреннего топливного рынка в правительстве предложили обнулить ввозные пошлины на импорт автомобильных бензинов из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Сейчас тарифы составляют 5 процентов от таможенной стоимости. В качестве другого варианта рассматривается возможность разрешения на полгода использовать монометиланилин (октаноповышающая присадка к бензину) при его производстве.

Топливный кризис в российских регионах усугубился

Эти меры, по задумке властей, должны помочь насытить российский рынок топливом в условиях падения внутреннего выпуска и нехватки бензина в регионах. Речь идет о дополнительном ежемесячном притоке объемом не менее 450 тысяч тонн, их которых подавляющая часть (свыше 350 тысяч) придется на бензин, а еще 100 тысяч — на дизельное топливо. В то же время Новак не исключил, что даже в этом случае могут возникнуть риски ухудшения ситуации с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами.