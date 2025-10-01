Стоимость золота пробила отметку в $3900

В ходе торгов в среду, 1 октября, стоимость золота впервые в истории пробила отметку в 3900 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Comex.

На пике котировки драгоценного металла поднимались до уровня в 3903,45 доллара. Ближе к 8:50 по московскому времени стоимость золота снизилась до 3890 долларов.

Аналитики объясняют продолжающееся удорожание драгметалла рядом факторов. К числу основных причин они относят сохранение геополитической напряженности в мире на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, а также перспективы снижения ключевой ставки руководством Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Кроме того, на ситуацию оказывают влияние риски скорого наступления шатдауна в США из-за отсутствующего проекта бюджета на следующий финансовый год. Подобную вероятность участники рынка оценивают «сильно выше 50 процентов», что во многом ослабляет позиции доллара. На этом фоне золото все больше воспринимается инвесторами и мировыми центробанками в качестве основного «актива-убежища». При таком раскладе, не исключают эксперты, следующей психологической отметкой, которую преодолеет стоимость золота до конца года, станет планка в 4 тысячи долларов за тройскую унцию.