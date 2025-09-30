Сияйрто раскрыл планы Брюсселя насчет Будапешта

Брюссель и Загреб намереваются поставить Будапешт в уязвимое положение, заявил на пресс-конференции в сербской Воеводине глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне министр рассказал, что Хорватия заинтересована в том, чтобы Венгрия перестала покупать российскую нефть, чтобы хорватский нефтепровод JANAF остался единственным маршрутом венгерского энергоснабжения.

«Здесь [в Сербии] мы имеем дело с ситуацией, когда поставки нефти в страну осуществляются по одному трубопроводу, и эта ситуация наглядно показывает, насколько уязвимо снабжать страну энергоносителями по одному нефтепроводу», — отметил Петер Сийярто.

По его оценке, руководство Евросоюза и власти Хорватии желают поставить Венгрию в столь же уязвимое положение, как и Сербию.

«В Брюсселе хотят, чтобы поставки в Венгрию осуществлялись только по одному трубопроводу вместо нынешних двух, тем самым нас бы полностью обслуживал только этот единственный транспортный маршрут, хорватские поставщики», — разъяснил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что республика имеет суверенное право решать, где и у кого покупать энергоносители. Он добавил, что Будапешт не откажется от этого суверенного права, никому не позволит загнать себя в угол.