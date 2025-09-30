Болгария прекратит транзит газа из России в две страны ЕС

Болгария планирует отказаться от закупки российского газа к концу 2027 года, что фактический означает приостановку его транзита в Венгрию и Словакию. Об этом заявил министр энергетики Болгарии Жечо Станков, передает ТАСС.

Он ожидает, что к 1 января 2028 года «потребление российского газа в Европе будет полностью прекращено».

«Будучи членом ЕС, Болгария согласовывает свои действия с европейским законодательством и политикой, включая поэтапный отказ энергоресурсов РФ к концу 2027 года», — сказал Станков.

По его словам, «Венгрия и Словакия не столкнутся с проблемой в сфере энергетической безопасности», поскольку смогут найти альтернативные пути покупки газа. Также Станков отметил, что его страна консультируется с соседними странам «о возможном проведении совместных тендеров на заключение долгосрочных контрактов на поставку американского СПГ через Болгарию».