Правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до конца года

Запрет на вывоз бензина продлен до конца года, сообщает Telegram-канал правительства РФ. Эта мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Новым постановлением кабмина "продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны", говорится в сообщении.

"Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей", - уточнили в правительстве.

Еще одним постановлением введен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. Ограничения вступают в силу со дня, следующего за днем официального опубликования распоряжения, и будут действовать до 31 декабря 2025 года включительно. При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется.

Напомним, ранее введение такой меры анонсировал вице-премьер Александр Новак, курирующий работу топливно-энергетического комплекса. "Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - также до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами", - сказал он 25 сентября.