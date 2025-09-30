Цены на нефть опустились до минимума с 22 сентября

В ходе торгов во вторник, 30 сентября, стоимость декабрьского фьючерса на эталонную североморскую марку нефти Brent опустилась ниже отметки в 66 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме котировки сырья падали до уровня в 65,65 доллара за баррель. Столь низких значений не фиксировалось на бирже с 22 сентября. Ближе к 15:35 по московскому времени стоимость нефти незначительно отыграла падение и поднялась до отметки в 65,85 доллара. Тем не менее снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 1,85 процента.

Снижению сырьевых котировок способствуют в том числе риски переизбытка предложения на глобальном рынке из-за планок стран-участниц ОПЕК+ заметно нарастить добычу. В первой половине сентября они договорились увеличить суточный показатель в октябре на 137 тысяч баррелей.

Мировой спрос, предупреждают аналитики, вряд ли будет расти столь же стремительно. Его по-прежнему сдерживают торговые войны, спровоцированные резким ужесточением торговой политики США в отношении большинства стран. Сдержать падение сырьевых котировок, полагают эксперты американского инвестбанка JP Morgan, могут угрозы введения более жестких западных санкций против российской нефти и снижение ее импорта со стороны крупнейших покупателей в лице Китая, Индии и Турции.