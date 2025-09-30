Россиян предупредили о новой волне подорожания яиц

В России отмечается снижение стоимости куриных яиц на фоне перепроизводства и высокой конкуренции. Однако долго такая ситуация на рынке не сохранится – цены рано или поздно «отскочат» в обратную сторону, причём рост будет очень резким, если заблаговременно не принять меры. Об этом доктор экономических наук Леонид Холод сообщил в беседе с Общественной Службой Новостей.

Специалист отметил, что сегодняшние ценовые показатели связаны с 2023 годом, когда был создан мнимый дефицит, вызвавший ценовой ажиотаж. На этом фоне тогда яйца подскочили с 70-80 рублей до 200 рублей за десяток. Впоследствии власти приняли ряд решений, включая отмену пошлины на импорт, контроль работы птицефабрик и другие. Это позволило стабилизировать ситуацию. На этом фоне удалось простимулировать отрасль, нарастить инвестиции и, как следствие, повысить производительность.

«Объемы производства росли у нас и в прошлом, и в этом году. Только за пять месяцев 2025 года они выросли на шесть с чем-то процентов, — отметил Холод. — В общем, начался полет маятника в другую сторону. Причём более серьёзный, чем когда на рынке была совсем микроскопическая недостаточность. Как итог — сейчас уже сложилась ситуация профицита, причём серьёзного, судя по всему».

Перепроизводство со стороны Росптицесоюза уже оценивается в 20%, добавил экономист. Это приводит к тому, что многие производители, которые не могут справиться с конкуренцией, оказываются за гранью рентабельности, терпят большие издержки и прибегают к ликвидации товара по низким ценам — при этом себестоимость растёт. Так на полках появляются яйца по 3-4 рубля при себестоимости в 60 рублей, а рядом с ними другой производитель может торговать продуктом и по 120 рублей за десяток, пояснил экономист.

Эта ситуация грозит в конечном итоге ликвидацией птицефабрик, что приведёт к падению производства и, как следствие, резкому отскоку цен в сторону роста, предупредил эксперт. По его мнению, предотвратить это можно лишь заблаговременными мерами, включая наращивание объёмов экспорта (например, в США и Китай), реструктуризацию кредитов для птицефабрик и повышение объёмов промышленной переработки яиц в другие продукты — сушёные белки и желтки, белковые продукты и прочие. Если до Нового года ничего не предпринять, то всплеска цен не избежать, убеждён Холод. Он подчеркнул, что ликвидация птицефабрик закончится серьёзным отскоком с учётом номинальной цены.

«Но если предпринять меры, то можно, в принципе, сделать всё это более плавным», — заключил экономист.

Напомним, по данным Росстата, российские птицефабрики с января по июль 2025 года нарастили производство яиц на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В итоге к концу лета выпуск этой продукции составлял уже 120% от внутреннего потребления. На этом фоне куриные яйца в РФ подешевели более чем на 25% за год.