Казахстан нарастит поставки нефти в Германию

Казахстанская нефтегазовая компания "Казмунайгаз" намерена поставить в Германию порядка 1,7 млн тонн нефти в 2025 году.

Об этом сообщил журналистам председатель правления акционерного общества "НК "Казмунайгаз" Асхат Хасенов в кулуарах Евразийского форума Kazenergy в Астане.

"По Германии у нас 1,5 млн тонн поставок нефти было в прошлом году. В этом году мы планируем не менее 1,7 млн тонн", - сказал Хасенов.

По его словам, Казахстан намерен наращивать поставки по данному маршруту.

"Мы каждый год идем с ростом по поставкам. Этот маршрут будет работать. На сегодняшний день мы видим, что экономика [маршрута] хорошая", - пояснил он.

Национальный оператор Казахстана "Казтрансойл" обеспечивает транзит нефти по территории РФ через трубопроводную систему ПАО "Транснефть". Далее казахстанская нефть перекачивается по территории Белоруссии через трубопроводную систему ОАО "Гомельтранснефть Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки на нефтеперерабатывающий завод в Германии. Данный транзит осуществляется в рамках соответствующего межправительственного соглашения между Казахстаном и Россией от 7 июня 2002 года.

По итогам 2024 года объем прокачки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов "Транснефти" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для поставки в ФРГ составил порядка 1,5 млн тонн. В июне текущего года в компании "Казмунайгаз" сообщали, что планируют увеличить поставки нефти в Германию до 2 млн тонн в 2025 году.