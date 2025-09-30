Предложение по использованию замороженных активов России для Украины не предполагает их изъятия. Детали плана раскрыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, трансляция ее выступления доступна на странице в соцсети X.

По ее словам, часть «репарационного кредита» Украине, предложенного Еврокомиссией и обеспеченного за счет замороженных российских активов, будет направлена ​​на оборонные закупки в Европе.

Глава Еврокомиссии добавила, что Украина возместит кредит, если «Россия выплатит репарации».

Ранее официальный представитель ЕК Балаш Уйвари рассказал, что ЕС начал работу над предложенным фон дер Ляйен «репарационным кредитом» Украине. По его словам, ЕК разрабатывает решение, которое позволит выдать Украине кредит за счет замороженных российских активов, не затрагивая при этом сами активы.