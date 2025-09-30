Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не имеет экономической грамотности, о чем свидетельствует план по использованию замороженных активов России для Украины. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что европейские столицы крайне скептически относятся к «дерзкой схеме ЕК по захвату» российских активов для финансирования Украины, поскольку он рассматривается несколькими ключевыми игроками как потенциально переработанное решение, которое в конечном итоге может перерасти в серьезную проблему.

Названа причина безрассудного поведения Урсулы фон дер Ляйен

При этом многие официальные лица и дипломаты ЕС подчеркивают, что подобные разногласия совершенно нормальны, когда планы находятся на столь ранней стадии разработки.

«Однако можно утверждать, что это предложение — и отсутствие подробностей вокруг него — является симптомом ЕК, которая все больше действует в тени и чей лидер, по словам критиков, не имеет элементарной экономической грамотности», — отмечает издание.

Кроме того, эта схема уже вызвала нехарактерно гневную реакцию властей Бельгии, которая является ключевым игроком в переговорах ЕС.

«Взять деньги России и рискнуть: этого не произойдет, позвольте мне заявить об этом совершенно четко», — заявил премьер-министр страны Барт де Вевер.

Ранее официальный представитель ЕК Балаш Уйвари рассказал, что ЕС начал работу над предложенным фон дер Ляйен «репарационным кредитом» Украине. По его словам, ЕК разрабатывает решение, которое позволит выдать Украине кредит за счет замороженных российских активов, не затрагивая при этом сами активы.