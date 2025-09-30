Грядет кризис: к чему готовится Россия и что принесет 2026 год

Мировая экономика демонстрирует рост выше ожиданий, по прогнозу ОЭСР. Однако в 2026 году ожидается замедление до 2,8% из-за политических неопределенностей и тарифов, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, В США и Китае наблюдается снижение роста ВВП: с 2,8 до 1,8% и с 5 до 4,9% соответственно. Эксперты предупреждают о дальнейшем спаде.

Россия также сталкивается с негативными тенденциями. ОЭСР прогнозирует рост ВВП на 1%, что ближе к оценке Минэкономразвития. ЦБ постепенно снижает ключевую ставку, но экономика остается в стагнации из-за отсутствия частных инвестиций.

Сообщается, что основные риски — сокращение темпов мировой экономики, давление на рубль и геополитическая напряженность. Дезинфляционный эффект может дать замедление внутреннего спроса, считают специалисты.

«Основная опасность для экономики — снижение темпов роста мировой экономики, так как в случае усиления торговых противоречий усилится давление на курс рубля. Значимым фактором остается геополитическая напряженность», — говорится в материале.

Для роста экономики эксперты предлагают развивать инфраструктурные коридоры, наращивать несырьевой экспорт и углублять партнерство с Азией.

