Россия планирует увеличить поставки СПГ в Китай

Москва намерена увеличить поставки сжиженного природного газа в Китай, делая ставку на проекты «Арктик СПГ 2» и «Сахалин 2», сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев.

Цивилев отметил, что по данным инициативам реализуется «серьезное совместное продвижение».

В интервью журналу «Эксперт» Цивилев подчеркнул, что страна намерена наращивать не только трубопроводные поставки газа в Китай, но и объемы сжиженного природного газа. По его словам, взаимодействие России с Китаем и Индией в энергетическом секторе укрепляется.

Министр добавил, что Москва и Пекин ведут большую работу по переходу к взаиморасчетам в национальных валютах при торговле энергоресурсами.

