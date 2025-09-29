Россияне стали меньше есть печенья

Свежее исследование показало, что в России снизился спрос на печенье. Падение составило 12% к уровню 2024 года.

При этом средняя стоимость покупки повысилась на 21% и составила 185 рублей за товарную единицу, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании АТОЛ.

В частности, спрос на курабье упал на 3% при средней цене за пачку 314 рублей. А объём продаж крекеров снизился на 14% при том, что средняя цена упаковки выросла на 37% и достигла 126 рублей.

Ранее сообщалось, что в России за первые семь месяцев 2025 года снизились продажи молочных продуктов: молока — на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, а ряженки — на 6,6%.