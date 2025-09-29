Швеция выделит $122 млн на гражданскую помощь Украине

Правительство Швеции приняло решение о выделении 1,145 млрд крон ($122 млн) на новый пакет гражданской поддержки Киева. Об этом сообщает правительственная канцелярия.

Новый пакет поддержки "будет направлен на удовлетворение самых насущных потребностей" Украины. Речь идет об "энергоснабжении, жилье, здравоохранении, разминировании, помощи беженцам и независимым СМИ". 145 млн крон ($15,44 млн) из выделяемых средств предназначено на гуманитарную помощь.

Всего гражданская поддержка Украины со стороны Швеции в 2025 году достигнет 9 млрд крон ($958 млн), или 16% бюджета королевства на помощь в целях развития. Увеличение объема выделяемых средств стало возможным благодаря "перераспределению средств" - сокращению или отказу от поддержки другим странам.