Силуанов рассказал, сколько принесут бюджету налоги игорного бизнеса

Введение налога на игорный бизнес может принести бюджету России порядка 300 млрд рублей за три года. Об этом 29 сентября заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью ТАСС.

По предварительным подсчетам, как отметил министр, федеральный бюджет может получить от налога на прибыль букмекерских контор порядка 17 миллиардов рублей за три года. Налог на игорный бизнес может в свою очередь принести около 300 миллиардов рублей за три года.

Введение таких мер позволит учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний, сказал Силуанов.

«Предложенные изменения направлены на повышение прозрачности игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу», — добавил он.

Как писала «Парламентская газета», Минфин в рамках внесенного в Правительство бюджетного пакета предложил изменить налогообложение букмекеров. В частности, предполагается ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор и налог на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор.