Запрет на экспорт бензина в России вызвал топливный кризис, который даже противники, стремящиеся к дестабилизации экономики, считают неожиданным. Об этом сообщает «Независимая газета».

В прошлом российские нефтяники экспортировали до 15% бензина, и ожидалось, что запрет создаст избыток внутри страны. Однако через семь месяцев после ограничений вице-премьер Александр Новак признал дефицит топлива в регионах. Минэнерго РФ, обещав стабилизацию, начало говорить о ценах на бензин в будущем году в экзотических формулировках, говорится в материале.

Отмечается, что в прошлые годы правительство выплачивало нефтяникам сотни миллиардов рублей в виде демпфера для сдерживания роста цен на бензин, который обычно не превышал инфляцию. В этом году бюджетные выплаты могут быть ниже из-за опережающего роста цен. Росстат подчеркивается, что розничные цены на бензин с начала года вдвое опережают инфляцию (8,36% против 4,16%). Оптовые цены также растут. Регулярные атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы усиливают дефицит.

Новак признал небольшой дефицит нефтепродуктов, покрываемый накопленными остатками. Минэнерго работает над увеличением производства и обеспечением рынка. Однако в регионах водители сталкиваются с физическим отсутствием бензина, особенно у независимых сетей АЗС. Появляются ограничения на продажу бензина в канистры и лимиты на объемы.

В России поставили задачу ограничить рост цен на бензин

Минэнерго обещало стабилизацию цен после запрета экспорта, но этого не произошло. Биржевые цены на бензин Аи-92 обновили рекорд, увеличившись на 1,3% за неделю. Правительство ослабляет меры сдерживания, обсуждая пересмотр условий демпфера и возможное увеличение допустимого отклонения цен от установленных формул. Вице-премьер поручил проработать идею таргетирования роста цен на АЗС по «широкому композитному индексу».

Эксперты утверждают, что дефицита топлива нет, и запасов достаточно для обеспечения внутренних потребностей даже при ремонтах на НПЗ. Однако чиновники начали говорить о будущем росте цен на бензин в 2026 году, отмечая, что он может незначительно отличаться от инфляции с учетом изменений в тарифах и налоговом законодательстве.