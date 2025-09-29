В стране Евросоюза нашли крупное месторождение газа

На Кипре нашли новое крупное месторождение газа, об этом сообщил глава Минэнерго страны Евросоюза Йоргос Папанастасиу в интервью газете Сyprus Mail.

Запасы, по предварительным оценкам, составляют до 255 миллиардов кубических метров. Министр подчеркнул, что обнаружение месторождения открывает новые возможности для достижения энергетической независимости страны.

Правительство Кипра ведет консультации с американской компанией ExxonMobil, чтобы разработать план добычи газа. После получения соответствующих предложений власти намерены рассмотреть и утвердить стратегию освоения месторождения.

Ранее стало известно, что в Венгрии открыли нефтяное месторождение, которое способно добывать около одной тысячи баррелей в сутки.