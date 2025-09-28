Раскрыты последствия ареста замороженных российских активов

Обозреватель Томас Фази предположил, к чему приведет арест замороженных российских активов. Об этом он написал в статье для британского издания UnHerd.

Фази раскрыл последствия ареста замороженных российских активов и подчеркнул, что это решение приведет к отказу стран от валют Евросоюза.

«Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после заморозки в 2022 году. Предполагаемый арест только ускорит эту тенденцию», — отметил он.

Эксперт добавил, что евро уже занял позицию «вторичной резервной валюты после доллара». По его мнению, евро еще ослабит свой статус, что «грозит очередным эффектным актом самосаботажа»".