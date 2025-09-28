Россия может подписать соглашение о строительстве АЭС во Вьетнаме
Предполагается, что Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам заключат двустороннее соглашение на правительственном уровне относительно возведения первой атомной электростанции во Вьетнаме до завершения текущего года.
Соответствующее заявление сделал глава комитета по энергетике Государственной Думы, Николай Шульгинов.
По данным СМИ, отношения России и Вьетнама показывают положительную динамику. Страны развивают сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, реализуют совместные проекты в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и туризма.