Россия может подписать соглашение о строительстве АЭС во Вьетнаме

Предполагается, что Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам заключат двустороннее соглашение на правительственном уровне относительно возведения первой атомной электростанции во Вьетнаме до завершения текущего года.

© Московский Комсомолец

Соответствующее заявление сделал глава комитета по энергетике Государственной Думы, Николай Шульгинов.

По данным СМИ, отношения России и Вьетнама показывают положительную динамику. Страны развивают сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, реализуют совместные проекты в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и туризма.