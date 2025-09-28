Песков прокомментировал ситуацию в российской экономике

У российской экономики имеются «определенные проблемы», но она уверенно стоит на ногах» и заточена на обеспечение социальных нужд. Об этом в эфире ВГТРК заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью представитель Кремля отметил, что экономика хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции.

«А главное, экономика абсолютно заточена на обеспечение социального характера нашего государства», — сказал Песков.

Он добавил, что Трамп уже заявил, что не будет больше называть Россию «бумажным тигром».