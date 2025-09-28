Песков раскрыл, как российская экономика действует в условиях СВО

Экономика России хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции, разъяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

В сентябре западные политики заявили о том, что российская экономика якобы находится в очень тяжелом положении, на нее оказывают негативное воздействие удары боевиков ВСУ по объектам нефтяной инфраструктуры.

«Экономика хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции», — отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слухи о том, что СВО «убивает экономику» РФ.

«Что касается убийства российской экономики, как в свое время известный писатель [Марк Твен] говорил: слухи о моей смерти сильно преувеличены, да? Вот в данном случае то же самое», — пояснил российский лидер.

Глава России уточнил, что темпы роста российского ВВП выше, чем у многих стран Запада.