Российские вкладчики стали всё чаще попадать в ситуацию, когда банки отказывается выдавать им деньги с их депозита.

О том, что данная проблема начинает приобретать массовый характер, рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.

По её словам, о том, что недовольство граждан действиями финансовых организаций в части снятии их денежных средств со вкладов лишь нарастает, свидетельствует постоянный рост жалоб вкладчиков на специализированных банковских интернет-порталах.

Как рассказала эксперт, у данного явления есть одно простое объяснение — число недовольных людей растёт пропорционально количеству тех, кто решил забрать свои деньги из банка. Россияне стали чаще принимать такое решение на фоне снижения ключевой ставки.

Как уплатить налог по вкладу в 2025 году

Однако, к этому фактору добавились и новые внутренние инструкции самих банков, согласно которым у них появилась масса признаков для проведения дополнительной проверки в части легитимности происхождения денежных средств их клиентов.

Иными словами, банки стали гораздо более тщательно подходить к тому, откуда вкладчики берут свои деньги для размещения на депозитах. Если человек не может объяснить, где он их взял, то деньги со вклада ему не выдают, предупредила юрист.

Именно по этой причине многим россиянам сейчас приходится предоставлять банкам различные документы, подтверждающие законное происхождение средств, которые они размещали на вкладах. Это явление становится массовым, отметила специалист.

При этом, как подчеркнула эксперт, подавать в суд на банк в случае, если они отказывает в снятии денег со вклада, фактически бессмысленно, ибо, как показывает свежая практика, судебные инстанции в таких делах встают на сторону бизнеса.

Так что тем, кто имеет депозит и собирается забирать свои деньги из банках, юрист рекомендовала заранее озаботиться сбором документов, которые бы могли пролить свет на то, откуда человек изначально брать средства для их размещения на вкладе.